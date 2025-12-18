Diocese de São Carlos anuncia novas nomeações e transferências de padres e diáconos

Crédito: Chitão Diniz/ arquivo

A Diocese de São Carlos divulgou, nesta semana, uma série de nomeações e transferências de padres e diáconos para paróquias e casas de formação da região. As mudanças foram oficializadas pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, com o objetivo de fortalecer o pastoreio e atender às necessidades pastorais das comunidades.

Entre as nomeações, pe. Willian Marcelo da Silva foi designado pároco da Paróquia Sant’Ana e São Joaquim, em Araraquara. A missa de posse canônica está marcada para 1º de fevereiro de 2026. Já pe. Marcos Eduardo Coró assumiu o ofício de reitor da Casa de Formação São Carlos Borromeu, em Campinas, na área de Filosofia e Teologia.

Ainda na área de formação, pe. Tiago Henrique André foi nomeado diretor espiritual da Casa de Formação São Carlos Borromeu, em Campinas, sem prejuízo de sua função como pároco da Paróquia São Geraldo, em Araraquara. Pe. Cassiano Vogel Parizotto passa a atuar como reitor do Seminário Propedêutico, em São Carlos, mantendo também o ofício de pároco da Paróquia Santo Antônio, em Itirapina. Pe. Leonardo Vieira Bento foi designado diretor espiritual do Seminário Propedêutico, em São Carlos, permanecendo como vigário paroquial da Paróquia Santo Expedito e Nossa Senhora da Abadia, em Araraquara.

No ministério diaconal, diácono Mateus Augusto de Lima exercerá suas funções na Paróquia São José, em Matão, enquanto diácono Guilherme Durante foi nomeado para a Paróquia Sagrada Família, em Araraquara.

Outras mudanças envolvem paróquias da região. Pe. João Antônio da Innocêncio da Costa foi nomeado administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Matão, onde pe. Anderson Rodrigo de Oliveira atuará como vigário paroquial. Em São Carlos, pe. Luiz Albertus Sleutjes assumiu como administrador paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, com missa de apresentação em 18 de janeiro de 2026, às 19h.

Também foram anunciadas nomeações para Araraquara e São Carlos: pe. Sérgio Antônio Pereira Leonel é o novo vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Araraquara; pe. Pedro de Celso Gardini foi designado vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças, também em Araraquara. Em São Carlos, pe. Leonildo Gasqui assumiu como administrador paroquial da Paróquia Santuário São Pio X, com missa de apresentação em 25 de janeiro de 2026, às 9h, e pe. Daniel Martins Andricioli foi nomeado vigário paroquial da mesma paróquia.

Em comunicado geral aos fiéis, a Diocese destacou ainda outras posses e transferências recentes. Pe. João Vicente de Aquino Junior foi nomeado pároco da Paróquia São Sebastião, em Araraquara, com posse em 27 de dezembro de 2025, às 18h. Pe. Samir Silva Sousa assumirá como pároco da Paróquia Santo Antônio, em Ibaté, com posse em 28 de dezembro de 2025, às 9h.

Na Paróquia São José, em São Carlos, pe. Luiz Antenor Rosa Botelho foi nomeado vigário paroquial. Já na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em São Carlos, pe. João Victor Bulle assumirá como pároco, com posse em 4 de janeiro de 2026, enquanto pe. Maike William Massufaro atuará como vigário paroquial.

Em Matão, pe. João Antônio da Innocêncio da Costa foi nomeado pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus, com posse em 18 de janeiro de 2026, às 10h, e pe. Osvaldo Gonçalves Pereira exercerá o ofício de vigário paroquial na mesma paróquia.

