Crédito: Arquivo/SCA

Pais de alunos da rede municipal de ensino entraram em contato via Whatsapp do SCA solicitando informações sobre o valor de R$ 50 que deveria ter sido creditado no cartão do auxílio merenda que é fornecido pela Prefeitura Municipal devido a pandemia de covid-19.

A produção do portal entrou em contato com secretário de Agricultura e Abastecimento, Caio Solci e ele informou que o valor está disponível a partir da próxima sexta-feira (7).

