Dia dos Pais no SAAE: duas hostórias de afeto, amor, sensibilidade e superação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) é formado por profissionais que, além de exercerem com dedicação suas funções, enfrentam diariamente os desafios e as alegrias da paternidade. Neste Dia dos Pais, celebramos histórias reais de amor, superação e compromisso. Entre elas, destacamos as trajetórias de Artur Alves da Silva e Marco Aurélio Natalino dos Santos, dois pais que representam, com coragem e sensibilidade, a essência de ser pai.

A MISSÃO DIÁRIA DE SER PAI - Encanador do SAAE há cinco anos, Artur Alves da Silva, de 52 anos, é pai de quatro filhos: três meninas, de 28, 18 e 15 anos, e um menino de 12. Durante a pandemia de COVID-19, Artur enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, a perda da esposa, companheira de vida e mãe de seus filhos, diagnosticada com câncer.

Viúvo há quatro anos, ele hoje cuida dos três filhos mais novos, contando com o apoio à distância da filha mais velha, que mora em Goiânia. “Nós resolvemos mudar de estado para realizar o sonho da minha esposa, que era cozinheira profissional e queria trabalhar em navios. Durante o planejamento, percebi que São Carlos seria uma cidade tranquila para morarmos. Enquanto ela estivesse embarcada, eu cuidaria das crianças. Deus já estava me preparando, e eu nem imaginava o que estava por vir”, conta.

Artur lembra que chegou a considerar morar em Santos, mas optou por São Carlos, pensando no bem-estar da família. “Santos é uma cidade grande, turística, muito agitada. São Carlos me pareceu mais tranquila, ideal para cuidar dos filhos. Hoje eu entendo que Deus sabia de tudo.”

Apesar da dor da perda, Artur encontrou forças no amor pelos filhos. “Meus filhos são minha motivação, minha inspiração, o que me mantém de pé. Não imaginaria ter passado por isso sem eles. Com eles, me sinto mais forte, mais focado, com mais responsabilidade. Foi um momento difícil, mas juntos seguimos superando, a cada dia. Eles são o fruto do nosso amor e eu me sinto cada vez mais comprometido com essa missão.”

Para ele, o Dia dos Pais tem valor simbólico, mas ser pai vai muito além de uma data comemorativa. “Ser pai é todo dia. A data é importante, claro, mas o papel do pai é diário. Tradicionalmente, o pai é o provedor, quem transmite segurança, quem protege, quem corrige quando necessário. Eu ensino meus filhos sobre regras, sobre responsabilidade, sobre a importância de frequentar a escola. Quando querem faltar, eu cobro. A responsabilidade começa cedo. Eles precisam estar preparados para a vida, seja no ambiente familiar, no trabalho, na sociedade ou na igreja.”

A história de Artur é um retrato da força silenciosa de muitos pais. No SAAE, celebramos esses homens que, com coragem, afeto e senso de missão, cuidam de suas famílias e contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade.

SONHO DA PATERNIDADE PELA ADOÇÃO - Servidor do SAAE há 29 anos, o fiscal de instalações hidráulicas Marco Aurélio Natalino dos Santos, 55 anos, celebra este ano seu primeiro Dia dos Pais. Depois de anos na fila de adoção, Marco Aurélio e sua esposa realizaram o sonho de formar uma família.

Ao contrário do perfil mais buscado pela maioria dos adotantes no Brasil — crianças de até 5 anos, sem irmãos ou deficiências — o casal optou por acolher uma criança mais velha, cientes da importância desse gesto. Eles foram até uma casa de acolhimento, no Mato Grosso do Sul, para conhecer seu filho. “Queríamos uma criança a partir de 6 meses. Quando surgiu a possibilidade de conhecer o nosso filho, de 12 anos, nos abrimos para essa chance. Nós o acompanhamos por dois meses, visitamos o lar, conversamos com ele várias vezes por videochamadas, falamos com o juiz, assistente social, e o processo foi acontecendo.” Marco relata que a vontade de ser pai sempre fez parte da história do casal. “Sempre quisemos ter filhos, estruturamos nossa casa com espaço pensando nisso. E agora vivemos esse momento com o coração cheio.” Mesmo diante de críticas, o casal seguiu firme. “Muitas pessoas nos apoiaram, mas também ouvimos que era uma loucura adotar uma criança dessa idade. Deletamos as opiniões negativas e nos fortalecemos com as positivas, inclusive de quem já adotou. Nós estudamos muito, lemos bastante sobre o assunto, assistimos a vídeos, conversamos com pessoas que já adotaram e buscamos aprender com as experiências de outros pais.” Marco afirma que, para o futuro, pensa em adotar novamente. “Nas entrevistas que fizemos com o assistente social e com o pessoal da adoção, percebemos que as crianças a partir dos 10, 11, 12 anos e até mesmo de 9 anos são mais difíceis de serem adotadas. Se Deus quiser, no futuro, vamos adotar mais uma criança.” Neste ano, tanto Marco quanto sua esposa viverão, pela primeira vez, as emoções do Dia dos Pais. “É tudo muito especial. Muito amor envolvido. Este é meu primeiro Dia dos Pais, será nossa primeira vez comemorando essa data com nosso filho. Sei que é cedo para falar, mas está sendo uma experiência boa e que continue assim. É uma nova fase nas nossas vidas. Estamos muito felizes.” “No SAAE, histórias como a desses dois funcionários nos lembram de que ser pai é um ato de coragem, afeto, presença e perseverança. A paternidade vai além dos laços biológicos, ela nasce no coração e se fortalece nas escolhas diárias. Neste Dia dos Pais, pego carona nas histórias extraordinárias do Artur e do Marco Aurélio e presto nosso reconhecimento e parabéns a eles e a todos os demais 290 pais do SAAE que exercem a paternidade com amor, exemplo e compromisso”, disse o presidente da autarquia, Derike Contri. Por Ayane Martins/ jornalista SAAE



