Diário de Profissões busca apoiar jovens na escolha da futura carreira

Crédito: Divulgação

Acontece ao longo do mês de outubro a primeira temporada da série "Diário de Profissões", idealizada por dois estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com o objetivo de apoiar jovens que estão no Ensino Médio na escolha de sua futura profissão. Aos sábados (dias 3, 10, 17 e 24 de outubro), sempre às 19 horas, serão veiculadas lives em que os responsáveis pelo projeto entrevistarão profissionais de diversas áreas, para que relatem o cotidiano de sua atividade profissional.

Os proponentes da série são Leonardo Cardoso de Oliveira, estudante de Engenharia de Produção, e Gabriel Santos da Silva, do curso de Engenharia Elétrica. Em 2019, Oliveira já havia realizado a 1ª Jornada Online das Profissões, na qual o foco era o relato de como profissionais haviam feito a escolha das suas carreiras. Agora, a ênfase será dada às atividades mais comuns nas diferentes áreas de atuação.

As inscrições para acompanhar o projeto devem ser realizadas no site do Diário de Profissões, em www.diariodeprofissoes.com.br, onde também há mais informações sobre a iniciativa.

