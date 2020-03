Diante do agravamento do cenário de contaminação pelo coronavírus, Unidade Saúde Escola implanta novas alterações na rotina de atendimentos

Crédito: Divulgação

Devido ao agravamento do cenário atual relacionado à contaminação pelo Coronavírus, a necessária intensificação do combate e com o intuito de contribuir para a redução da circulação de pessoas em espaços públicos coletivos, a Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) voltou a readequar suas rotinas, com novas mudanças a partir desta quinta-feira, 19 de março.

O atendimento presencial ao público fica suspenso até 29 de março, o que poderá ser prorrogado conforme evolução do cenário e novas orientações das autoridades competentes. Os ambulatórios também suspenderam seus atendimentos presenciais, passando a realizar o acompanhamento dos pacientes em risco a distância. Os servidores da Unidade farão revezamento para manter atividades de orientação online e entrega agendada de receitas aos pacientes que estão em acompanhamento a distância, às quintas-feiras, das 12 às 16 horas.

Os atendimentos do Serviço de Acolhimento permanecem suspensos para novos pacientes. Os agendamentos de consultas médicas e testes ergométricos via sistema Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) foram adiados e serão retomados no retorno das atividades acadêmicas na Universidade.

A USE também manteve suas medidas internas de biossegurança, com a elaboração de materiais de orientação aos pacientes atendidos, quanto às medidas de prevenção e combate ao Coronavírus. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail use@ufscar.br.

