terça, 23 de setembro de 2025
Reconhecimento

Dia Nacional do Agente da Autoridade de Trânsito é celebrado nesta terça-feira

23 Set 2025 - 11h02Por Da redação
Agentes de trânsito de São Carlos - Crédito: divulgaçãoAgentes de trânsito de São Carlos - Crédito: divulgação

Hoje, 23 de setembro, é celebrado em todo o país o Dia Nacional do Agente da Autoridade de Trânsito, instituído pela Lei nº 12.821, sancionada em 5 de junho de 2013 pela então presidenta Dilma Rousseff.

A data foi criada para reconhecer a relevância desses profissionais, que estão diariamente nas ruas garantindo a ordem no tráfego, orientando motoristas, pedestres e ciclistas, além de contribuir para a redução de acidentes e a preservação da vida.

Atuando diretamente nas prefeituras e órgãos de trânsito, os agentes enfrentam condições adversas, como sol forte, frio, calor intenso e chuva, sem deixar de exercer suas funções.

Além de fiscalizar, também desempenham papel educador, promovendo a cidadania e conscientizando sobre as regras de trânsito. Sua atuação é essencial para que cidades funcionem de forma mais organizada e segura, beneficiando não apenas motoristas, mas também pedestres e usuários de diferentes meios de transporte, como bicicletas, patinetes e skates.

