Dia Mundial do Doador de Sangue: frio impacta doações na Santa Casa

Um simples ato que pode salvar muitas vidas - Crédito: Comunicação Santa Casa

Doar sangue é um ato nobre daqueles que salvam vidas através de sua generosidade. Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira, 14 de junho, o Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos aproveita para fazer um alerta sobre a queda de doações com a chegada do frio.

“Nessa época do ano, com a chegada do inverno, há uma baixa significativa em nosso número de doadores. Porém o ideal é que as pessoas tenham a consciência que devem doar durante o ano todo e não apenas em datas específicas. Somente assim é possível manter os estoques de sangue bem abastecidos durante o ano todo”, explicou a biologista do Banco de Sangue da Santa Casa, Paola Stein.

Um simples ato que pode salvar muitas vidas, é com esse intuito que o gerente de marketing Paulo Ricardo Marinho, de 31 anos, é doador há mais de 2 anos. “Depois que comecei a doar, passei a fazer de três em três meses, que é o tempo que eles recomendam de intervalo. E nesse tempo sempre tento estar aqui doando o sangue”, disse.

Ele conta que nunca precisou ficou internado e receber uma transfusão de sangue, mas sabe da necessidade que muitas outras pessoas têm diariamente. “Eu acho uma ação muito nobre e por isso que me solidarizei e estou sempre aqui, porque acho que isso faz muita diferença na vida das pessoas”, afirmou Marinho.

A biologista do Banco de Sangue agradece a todos os doadores e afirma que gestos de solidariedade como o de Paulo Marinho beneficiam diariamente diversas pessoas. “Uma única doação salva até quatro vidas. O sangue poderá ser utilizado em pessoas com doença do sangue e medula óssea, e em indivíduos que se submeteram a tratamentos quimioterápicos e intervenções cirúrgicas de grande porte e complexidade, como o transplante de órgãos”, afirmou Paola Stein.

ESTOQUE 13/06/2022

A+ ESTÁVEL

A- ADEQUADO

O+ ADEQUADO

O- ESTÁVEL

B+ ADEQUADO

B- CRÍTICO

AB+ ADEQUADO

AB- CRÍTICO

PLAQUETAS CRÍTICO

CRIO CRÍTICO

SEJA UM DOADOR!

Requisitos para Doação

- Boas condições de saúde.

- Idade entre 18 e 60 anos – para quem já doou, pode continuar doando até os 65 anos.

- 50 kg ou mais.

- Não estar em jejum. É permitida ingestão de alimentos leves, como pão, leite, suco e frutas.

- Aguardar 3 horas após o almoço.

- Não ingerir bebida alcoólica 24h antes da doação.

- Não fumar 1 hora antes da doação.

AGENDAMENTO DE DOAÇÕES:

(16) 3509-1230 (fixo e WhatsApp)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Segunda a sexta-feira – 8h às 11h45

Sábados – 8h às 10h45

Estacionamento Gratuito para doadores na frente da Santa Casa (Paraki)

Leia Também