Dia Mundial da Limpeza promove mutirão e auditoria de marcas em São Carlos

São Carlos participa de ação no próximo dia 17/9 - Crédito: #limpasanca

No dia 17 de setembro - Dia Mundial da Limpeza -, a partir das 9h, serão realizados vários mutirões de limpeza simultâneos em São Carlos por associações de moradores e ONGs (#limpasanca). O principal objetivo é sensibilizar a população quanto à produção e ao descarte de resíduos e os seus impactos ambientais. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está apoiando essa ação através do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS).

"Além da contribuição individual nos problemas relacionados ao descarte de resíduos, é necessário considerar a fonte, especialmente dos resíduos plásticos de uso único, causadores de inúmeros problemas ambientais em diversos compartimentos e escalas", explica Liane Biehl Printes, Chefe do DeAEA. Com esse propósito, desde 2017, em associação ao Dia Mundial da Limpeza, o movimento global "Break Free From Plastic" (ou "Liberte-se do Plástico") tem promovido as auditorias de marcas. Trata-se de uma ação de ciência cidadã que envolve identificar as principais empresas responsáveis. São produzidos relatórios, que têm gerado medidas positivas, como novos compromissos corporativos assumidos.

"Assim, estamos formando uma equipe da UFSCar e comunidade para realizar uma ação de auditoria de marcas associada ao mutirão a ser realizado no Bosque São Carlos VIII", detalha Printes. Todas as pessoas interessadas podem participar da reunião preparatória, que será realizada de forma online no dia 4 de setembro, às 19h. As inscrições devem ser feitas pelo formulário online através do link https://encurtador.com.br/ajuv1. Mais informações pelo e-mail deaea@ufscar.br.

