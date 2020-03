Dia Internacional da Mulher é comemorado com muita música em São Carlos

Crédito: Divulgação

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), preparou um fim de semana musical para a população, com shows gratuitos e somente com cantoras da cidade.

A comemoração começou no sábado (7/3) no Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão com o show de Regina Dias. A cantora levou para o palco do municipal a irreverência de Rita Lee no show “Mais louco é quem me diz”, um tributo a cantora que com seu com seu estilo eclético, rompeu com rótulos ao compor canções que transitam pelo rock, pelo pop e pela MPB.

O público cantou e até dançou nas laterais do Teatro Municipal com canções consagradas como “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume”, “Jardins da Babilônia”, “Doce Vampiro”, “Balada do Louco”, “Pagu” e “Amor e Sexo”, entre outras.

Para Regina Dias a proposta da Prefeitura de comemorar datas especiais com artistas da terra é muito importante para a classe. “É uma forma de mostrar o nosso trabalho para o público da cidade de forma gratuita. É um grande incentivo para criarmos novos espetáculos”, disse a cantora que se apresentou com Murilo Barbosa no teclado, Tuco no violão e guitarra, Ricieri Nascimento no baixo e Bruno Bernini na bateria.

No domingo (8/3) a festa foi ao ar livre no Teatro “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão. O público lotou as arquibancadas e o jardim do Teatro de Arena do centro para assistir ao show de oito mulheres.

O show “Mulheres de Voz” reuniu Maria Butcher, Mariana Freitas, Jes Condado, Lê Lopes, Nara Dom, Vanessa Medalla, Gi Guastaldi e Mayra Aveliz. Quem foi escutou muito rock, MPB, samba e sertanejo.

De acordo com o diretor de Cultura, Carlos Alberto Caromano, em março a programação continua com a realização do segundo Arena Móvel das Artes, projeto desenvolvido Prefeitura de São Carlos, com objetivo levar manifestações culturais à população. “Desta vez vamos realizar o Arena Móvel no Jardim Munique nos dias 27, 28 e 29 de março com oficina de circo, cinema, teatro e dança”.

O Arena Móvel das Artes é uma releitura do Tenda Móvel de Teatro, projeto desenvolvido também pela Prefeitura de 2007 a 2012, porém agora com diferentes apresentações artísticas, reafirmando o propósito de levar cultura a todas as regiões da cidade. A primeira edição do novo Arena Móvel das Artes foi em 2019 no bairro Planalto Verde.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também