Dia Internacional da Luz tem live promovida pelo Grupo de Óptica do IFSC/USP São Carlos

Está prevista para esta sexta-feira (15), a partir das 14h, uma live em comemoração ao Dia Internacional da Luz. O evento terá como orador o Prof. Dr. Euclydes Marega Jr - CEPOF - IFSC - USP, sendo uma iniciativa do Grupo de Óptica - Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) - Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP apoiado pela FAPESP e CNPq.

O evento terá ainda um vídeo ilustrado sobre "Dicas de Ciências" com o tema "O que é a Luz e sua importância" com o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Diretor do CEPOF - IFSC - USP.

O Dia Internacional da Luz é celebrado todo 16 de maio, aniversário da primeira operação bem-sucedida do laser em 1960 pelo físico e engenheiro Theodore Maiman. O laser é um exemplo perfeito de como uma descoberta científica pode trazer benefícios revolucionários para a sociedade nas comunicações, na área da saúde e em muitos outros campos.

Em 2020, é celebrado 60 anos dessa invenção que revolucionou diversas áreas. (Fontes: Jornalismo Científico do CEPOF - IFSC - USP - Jornalista Kleber Chicrala e Equipe de Difusão do CEPOF - IFSC – USP);

A live poderá ser vista no link https://bit.ly/3dPYv1Q

