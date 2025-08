Dia dos Pais deve impulsionar comércio com crescimento estimado de 15,1% nas vendas

Comércio terá horário diferenciado para o Dia dos Pais -

As vendas do comércio varejista na cidade de São Carlos devem ganhar força neste mês de agosto, impulsionadas pela comemoração do Dia dos Pais. De acordo com a FecomercioSP, a expectativa é de que os segmentos mais sensíveis à data movimentem R$ 959,7 milhões na região de Araraquara, da qual São Carlos faz parte, o que representa um crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o Sincomercio São Carlos, as lojas de vestuário, tecidos e calçados devem liderar a expansão nas vendas, com alta estimada superior a 20%, puxada, entre outros fatores, pela inauguração de uma grande loja na região, seja em formato físico ou digital. Também devem registrar bom desempenho as lojas de eletrodomésticos, eletrônicos e departamentos, com projeção de crescimento de 9,9%, mesmo diante de um cenário de juros ainda elevados, que tradicionalmente inibe o consumo de bens duráveis. Já farmácias e perfumarias devem apresentar alta de 6%.

Para a FecomercioSP, o Dia dos Pais inaugura o calendário de datas comemorativas do segundo semestre e serve como um importante termômetro para o comércio. A entidade avalia que, apesar do impacto da taxa básica de juros, o varejo continua se beneficiando do mercado de trabalho aquecido, o que pode refletir em resultados positivos nas vendas. A data também representa uma oportunidade para que empresários locais reavaliem estratégias, planejem estoques e ajustem seus quadros de funcionários de olho no desempenho do restante do ano.

