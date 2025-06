Dia dos Namorados: vendas do varejo devem apontar alta de 3,5% em relação ao ano passado

A abertura do comércio nos feriados tem sido solicitada pelos próprios empresários -

As perspectivas de vendas para o Dia dos Namorados na região de Araraquara, a quem pertence a cidade de São Carlos, são positivas. No mês de junho, o faturamento dos cinco segmentos de varejistas mais impactados pelos dados deve crescer 3,5% e atingir R$ 2 bilhões, o que representa R$ 68,7 milhões a mais em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Divulgação do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio São Carlos).

A projeção é que dentre as cinco atividades selecionadas, quatro apresentam crescimento no mês de um a das datas comemorativas mais importantes do ano. O comércio de farmácias e perfumarias, que comercializa alguns dos itens mais procurados para a ocasião — como perfumes, cosméticos e produtos de beleza em geral —, deve crescer 5,9%. Além disso, os supermercados, que têm a maior receita entre as atividades varejistas e podem beneficiar os casais que optam por comemorar a data em casa, de forma mais íntima e pessoal, devem ter um avanço tímido de 0,6%.

As lojas de vestuário, tecidos e calçados, que também vendem produtos bastante procurados, deverão apresentar uma maior taxa de crescimento em relação a junho do ano passado (16,8%). Por outro lado, a expectativa é que os segmentos de eletrônicos, eletrônicos e lojas de departamentos sofram caiam de 4,1%, provavelmente já sentindo os efeitos dos juros elevados.

Por fim, as lojas de móveis e decoração devem apontar alta de 1,3% — mas aqui vale ressaltar a base mais fraca de comparação, já que, em 2024, houve recuo de cerca de 9% nas vendas. Além disso, trata-se da atividade de menor faturamento, sendo comum grandes variações para cima ou para baixo.

Na visão da FecomercioSP, de maneira geral, ainda que a expansão de 3,5% parece tímida, há uma forte base de comparação. Há anos, o varejo segue apresentando forte crescimento — e diante do atual cenário de inflação acima da meta e juros altos, essa desaceleração já era esperada. O mercado de trabalho aquecido e o aumento da renda ainda devem garantir resultados positivos para o varejo na região neste Dia dos Namorados.

