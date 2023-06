Dia do Fusca: Iguatemi São Carlos recebe veículos raros

SIGA O SCA NO

Em comemoração ao Dia Internacional do Fusca, o Shopping Iguatemi São Carlos expõe veículos raros - divulgação - Crédito: divulgação

No próximo domingo, 18 de junho é Dia Internacional do Fusca e pensando em proporcionar momentos únicos e exclusivos de lazer e entretenimento para seus clientes, o Iguatemi São Carlos receberá dois modelos raros do carro, surpreendendo os amantes da paixão automobilística nacional.

Nos dias 16, 17 e 18, durante o horário de funcionamento do shopping, serão expostos na rotatória em frente a Riachuelo dois fuscas raros, um de 1963 e um de 1968, carros com mais de 90% de originalidade, manual de proprietário e chave reserva. O primeiro modelo é um fusca azul, placa preta e é um veículo de coleção. Já o segundo é um fusca cor bege Nilo, com placa preta também e é o primeiro de São Carlos a ser emplacado. Funcionando todos os itens de fabricação, como ar quente, afogador, ejetor de água, para-brisa, e jogo de ferramentas, o fusca saiu na revista Vw Classic em 2017 na quarta edição e foi lacrado em agosto de 1999.

