Dia do Desafio: movimente-se em São Carlos no dia 28 de maio

Nesta quarta-feira, 28, o Sesc São Carlos, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, convida toda a população para celebrar o Dia do Desafio com uma programação gratuita e aberta a todas as idades. O evento, que chega à sua 30ª edição, promove o bem-estar e a integração através do esporte e do movimento, marcando três décadas de incentivo à prática de atividades físicas em todo o continente americano.

Este ano, a campanha tem como meta ambiciosa aumentar em 5% o número de pessoas fisicamente ativas no estado de São Paulo, reforçando o compromisso de que o movimento é um direito acessível a todos, em qualquer tempo e lugar.

Reconhecido globalmente como uma das maiores iniciativas de incentivo à atividade física, o Dia do Desafio é liderado pela Tafisa (The Association For International Sport for All), com coordenação do Sesc São Paulo nas Américas e apoio da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco. Mais do que comemorar os 30 anos do Movimento, o grande desafio deste ano é integrar a prática regular de atividades físicas na rotina de um número ainda maior de pessoas.

Confira a programação:

* Treino Funcional: Treino planejado para o desenvolvimento de capacidades físicas e habilidades motoras, promovendo bem-estar e condicionamento físico

* Horários: 8h e 15h

* Local: Ginásio e Galpão/Sesc

* Entrada: Gratuita e aberta ao público

* Aulas de Dança: Aulas com ritmos variados, nacionais e internacionais, focadas no desenvolvimento da coordenação motora, expressão corporal e socialização

* Horários: 18h e 19h

* Local: Galpão/Sesc

* Entrada: Gratuita

* Treino Aberto de Corrida: Atividade de corrida com exercícios educativos específicos, técnicas e dicas com a atleta medalhista Lucélia Peres.

* Horários: 19h às 21h

* Local: Pista de corrida em frente ao Sesc

* Entrada: Gratuita

* Bate-papo e Demonstração com a Paratleta Aline Meneses Ferreira. Encontro inspirador com Aline Meneses Ferreira, tricampeã brasileira com mais de 300 medalhas no Brasil e 14 internacionais, incluindo o bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva

* Horários: 19h30 e 21h30

* Local: Galpão/Sesc

* Entrada: Gratuita

Nas unidades da Prefeitura de São Carlos o pessoal também vai se movimentar. Confira:

SOAF – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO A ATIVIDADE FÍSICA 2025

POLO DE AÇÃO – TÉCNICO DE ESPORTES RESPONSÁVEL – HORÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO DE ESPORTES RESPONSÁVEL JOSÉ ANTÔNIO CORBINI Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Polo Zuzão Vila São José FESC Vila Nery Zuzão Vila São José FESC Vila Nery Zuzão Vila São José Horário 08 as 09h00 08h00 as 09h15 08 as 09h00 08h00 as 09h15 08 as 09h00 TÉCNICO DE ESPORTES RESPONSÁVEL ROBSON DATTO Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Polo Ginásio Redenção CEU São Carlos 8 Ginásio Redenção CEU São Carlos 8 Ginásio Redenção Horário 07h50 as 09h30 08h30 as 10h00 07h50 as 09h30 08h30 as 10h00 07h50 as 09h30 Polo CEU São Carlos 8 Igreja Sto. Antônio CEU São Carlos 8 Igreja Sto. Antônio Horário 14h30 as 18h30 14 as 16h30 14h30 as 18h30 14 as 16h30 TÉCNICO DE ESPORTES RESPONSÁVEL JAYME RODRIGUES DA SILVA FILHO Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Polo Parque de Lazer Ginásio Sta. Felícia Parque de Lazer Ginásio Sta. Felícia Parque de Lazer Horário 07H30 as 08h30 07h00 as 08h00 07H30 as 08h30 07h00 as 08h00 07H30 as 08h30 Horário 08h15 as 09h15 08h15 as 09h15 Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Polo Milton Olaio Filho Milton Olaio Filho Milton Olaio Filho Milton Olaio Filho Horário 14H30 as 16h00 14H30 as 16h00 14H30 as 16h00 14H30 as 16h00 TÉCNICO DE ESPORTES RESPONSÁVEL RICARDO SINHORELLI COLOMBO Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Polo Campo Luizão Campo Luizão Campo Luizão Campo Luizão Horário 07 as 08h30 07 as 08h30 07 as 08h30 07 as 08h30 Polo Bicão Bicão Bicão Bicão Horário 09 as 10h30 09 as 10h30 09 as 10h30 09 as 10h30

