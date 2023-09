Dia de São Vicente de Paulo terá missas e venda de pedaços de bolo

A Sociedade de São Vicente de Paulo prepara uma grande festa religiosa para comemorar o dia do santo, que acontece no dia 27 de setembro. Para a data, está prevista várias missas. Venda de pedaços de bolo também consta do cardápio religioso.

De acordo com os organizadores, as missas serão realizadas na capela do Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, na rua Sete de Setembro, 1000, no centro.

Logo às 8h do dia 27, quarta-feira, acontece uma missa presidida pelo bispo Dom Luiz Carlos Dias, quando acontece ainda a benção do bolo. Às 15h e 19h30 acontecem mais duas missas.

Os organizadores avisam, entretanto, que a venda dos pedaços de bolo (R$ 7,00 a unidade) já estão sendo realizadas e podem ser adquiridos diretamente na recepção do Cantinho Fraterno ou com os Vicentinos. No dia, caso sobrar pedaços, acontecerão vendas. Já a retirada, no dia 27, será das 9h às 17h. Informações adicionais podem ser adquiridas pelo fone (16) 33723414 (Cantinho Fraterno).

Leia Também