Dia de São Cristóvão terá carreata, missas e bolo

Crédito: divulgação

A Paróquia de São Cristóvão prepara uma extensa festa para o dia de homenagem ao Santo, que acontece no dia 25 de julho.

Nos dias 22, 23 e 24, a partir das 19h acontece o Tríduo de São Cristóvão. Já no dia 25, dia do padroeiro dos motoristas, acontece benção do bolo de São Cristóvão (venda dos pedaços antes e após as missas), missas às 9h. 11h. 15h e 19h30.

De acordo com a programação, no domingo, 23, terá a carreata com a benção aos veículos participantes, a partir das 10h.

A programação prevê ainda nos sábados (dias 22 e 29), quermesses com shows de prêmios. Informações podem ser obtidas pelos fone (16) 3416-6061.

A renda obtida será destinada para as obras sociais realizada pela igreja em São Carlos.

A Paróquia fica na Rua Neusa Aparecida Marques de Meo nº 30, no Jardim Jockey Clube

