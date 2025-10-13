Dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado com missa e tradicional Bolo da Padroeira nesta segunda

Missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima: comemorações têm hoje grande programação religiosa - Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira, 13 de outubro, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Dona Maria Jacinta, 40, em São Carlos, realiza uma celebração especial em honra à última aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, ocorrida em 1917 — data marcada pelo Milagre do Sol, que reforçou a fé de milhares de fiéis em todo o mundo.

Como parte da programação, a comunidade promove mais uma edição do tradicional Bolo da Padroeira, servido logo após a missa das 5h30 da manhã. A receita, preparada com dedicação pelos voluntários da paróquia, mantém os sabores que já se tornaram marca registrada do evento: beijinho e chocolate.

“Este bolo é mais do que uma tradição. Ele representa o sabor da nossa fé, o carinho da comunidade e a alegria de celebrar juntos este dia tão importante para todos nós”, destaca o padre Jonas Rafael, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima".

A celebração é também um momento de comunhão e gratidão, reunindo fiéis em um gesto simbólico de devoção mariana. A venda dos pedaços do bolo acontece logo após a missa, com quantidade limitada.

“É um momento simples, mas cheio de significado. Cada pedaço traz consigo um pouco da nossa devoção e da história da paróquia”, completa o sacerdote.

A comunidade é convidada a participar deste ato de fé e tradição e garantir seu pedaço do bolo mais esperado do ano.

