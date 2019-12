Dia de Natal deve ser de predomínio do sol e calor

Sábado (21/12) até Segunda-feira (23/12)



Tempo instável no estado de São Paulo, devido à áreas de instabilidade que se propagam no interior do continente, em função da chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista, no decorrer do domingo. Portanto, previsão de sol entre muitas nuvens com áreas de chuva, acompanhadas por trovoadas isoladas.