(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Cidade

Dia das Crianças Solidário: ação arrecada brinquedos para a Casa da Infância Estrelas da Manhã

01 Out 2025 - 14h30Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
imagem ilustrativa - Crédito: Freepikimagem ilustrativa - Crédito: Freepik

A solidariedade também pode transformar o Dia das Crianças em um momento ainda mais especial. Estudantes da Uniaselvi, está promovendo a campanha “Dia das Crianças Solidário”, que tem como objetivo arrecadar brinquedos novos para os pequenos atendidos pela Instituição Casa da Infância Estrelas da Manhã.

As doações podem ser feitas até o dia 5 de outubro, no ponto de coleta localizado no King Lanches e Pastéis (Rua Mário Pisani, 24). O local recebe as contribuições diariamente, das 18h às 23h.

Além disso, quem não puder levar pessoalmente os brinquedos pode contar com o apoio dos organizadores, que também estão buscando as doações diretamente nas residências. Para agendar a coleta, basta entrar em contato pelo telefone (16) 99290-3115 ( Flávia)

 

Leia Também

Observatório do CDCC tem vagas abertas para visitas escolares monitoradas
Cidade16h44 - 01 Out 2025

Observatório do CDCC tem vagas abertas para visitas escolares monitoradas

Moradores do Santa Angelina relatam aumento de escorpiões em residências
Cidade14h53 - 01 Out 2025

Moradores do Santa Angelina relatam aumento de escorpiões em residências

Colégio Objetivo São Carlos é 1&ordm; lugar no ENEM 2024, segundo dados do INEP
Educação14h39 - 01 Out 2025

Colégio Objetivo São Carlos é 1º lugar no ENEM 2024, segundo dados do INEP

São Carlos é a 6ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, revela IPS 2025
Desenvolvimento 13h14 - 01 Out 2025

São Carlos é a 6ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, revela IPS 2025

Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos
Cidade05h42 - 01 Out 2025

Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos

Últimas Notícias