Dia das Crianças Solidário: ação arrecada brinquedos para a Casa da Infância Estrelas da Manhã

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

A solidariedade também pode transformar o Dia das Crianças em um momento ainda mais especial. Estudantes da Uniaselvi, está promovendo a campanha “Dia das Crianças Solidário”, que tem como objetivo arrecadar brinquedos novos para os pequenos atendidos pela Instituição Casa da Infância Estrelas da Manhã.

As doações podem ser feitas até o dia 5 de outubro, no ponto de coleta localizado no King Lanches e Pastéis (Rua Mário Pisani, 24). O local recebe as contribuições diariamente, das 18h às 23h.

Além disso, quem não puder levar pessoalmente os brinquedos pode contar com o apoio dos organizadores, que também estão buscando as doações diretamente nas residências. Para agendar a coleta, basta entrar em contato pelo telefone (16) 99290-3115 ( Flávia)

Leia Também