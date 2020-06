Dia da Sobremesa irá ajuda entidade que cuida de animais abandonados

Crédito: Divulgação

Um evento solidário que irá obedecer todos os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19, tem por meta ajudar a ONG Pro-Animal que atende animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos.

Trata-se da Dia da Sobremesa, que acontece no sábado, 11, das 10h às 15h no sistema drive-thru (as pessoas nem precisam sair do veículo para receber a compra).

Por apenas R$ 5 cada, estarão disponíveis torta paulista, brigadeiro e mousse de maracujá. Todo o montante arrecadado será destinado para a assistência dos animais (como a compra de ração, vacinas e, medicamentos, além do pagamento de clínicas veterinárias). A informação foi passada pela voluntária Vanessa Dionízio, uma das colaboradoras do projeto e cuidadora de animais.

“Com a chegada da pandemia da Covid-19 a situação do Pro-Animal ficou complicada, pois muitas doações deixaram de acontecer. Tivemos inclusive que cancelar a Feira do Livro, que seria em abril. Era um grande evento, onde conseguíamos levantar recursos que dava para atender nossa demanda por alguns meses”, explicou.

As encomendas para o Dia da Sobremesa podem ser feitas até o dia 5 de julho pelos fones 16 99259-7963, 98127-5794, 98200-3219, 98218-8912 ou 99607-6133.

A retirada (drive-thru) será na Orgânicos São Carlos, na rua Oscar de Souza Geribelo, 253, no Jardim Santa Paula.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também