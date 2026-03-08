Dia da Mulher: igualdade que se constrÃ³i todos os dias, tambÃ©m no comÃ©rcio

Ivone Zanquim Ã© comerciante e presidente da ACISC (AssociaÃ§Ã£o Comercial e Industrial de SÃ£o Carlos) -

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu paro por alguns minutos para olhar para trás e, principalmente, para a frente.

Sou comerciante. Vivo o dia a dia de uma cidade que trabalha cedo, fecha tarde e não para. E, como presidente da ACISC, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, vejo de perto o quanto as mulheres sustentam parte importante dessa engrenagem. Estão no balcão, na gestão, no caixa, no atendimento, na liderança. Estão abrindo negócios, mantendo portas abertas em tempos difíceis e criando empregos. Muitas vezes, fazendo tudo isso sem deixar de cuidar da casa, dos filhos, de parentes, de alguém que precisa.

O Dia da Mulher não é só uma data de flores e homenagens. É, antes de tudo, um marco de consciência. Ele nos lembra que ainda há barreiras para derrubar e desigualdades para corrigir. Que respeito no ambiente de trabalho não é favor, é obrigação. Que oportunidade não pode depender de gênero, e que a segurança das mulheres, dentro e fora de casa, precisa ser uma prioridade permanente.

Eu acredito na força da mulher que empreende, que estuda, que lidera e que recomeça. A mulher que transforma uma ideia em renda. A que assume responsabilidades e não perde a sensibilidade. A que ocupa espaços sem pedir licença, porque sabe que merece estar ali.

Na ACISC, nosso compromisso é incentivar um ambiente de negócios mais justo, com mais portas abertas e menos muros invisíveis. Isso passa por apoiar capacitação, estimular redes de apoio, dar visibilidade a iniciativas lideradas por mulheres e reforçar a cultura do respeito em todas as relações profissionais.

Que este 8 de março nos faça lembrar de algo simples: a cidade melhora quando as mulheres têm voz, vez e segurança para seguir em frente. E eu sigo, junto com tantas outras, trabalhando para que São Carlos seja um lugar onde talento não tenha rótulo, e onde o futuro seja construído com igualdade.

