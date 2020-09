Dia da Independência será comemorado com solenidade rápida

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizará na próxima segunda-feira, 7 de Setembro, feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, o hasteamento dos pavilhões, a partir das 8h, na Praça Coronel Salles, no centro.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus e para evitar aglomerações esse ano a solenidade será rápida e contará somente com a participação do prefeito Airton Garcia e de um representante do Tiro de Guerra, da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e da Câmara Municipal.

Para evitar aglomerações as apresentações da Banda do Tiro de Guerra com a participação dos atiradores para execução dos Hinos Nacional e da Independência foram suspensas, assim como a participação dos representantes do grupo de escoteiros de São Carlos; da Ordem DeMolay Capítulo “Pássaros da Liberdade” e da Escola de Música Maestro João Sepe.

“O dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história: a nossa independência. Mas esse ano a Covid-19 não nos autoriza a fazer uma grande festa com a participação da população. Assim como os demais seguimentos precisamos seguir todas as normativas do Plano São Paulo”, justifica o prefeito municipal.

