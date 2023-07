“Dia D” da campanha do agasalho acontece sábado na Praça da XV

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realiza no próximo sábado, dia 29 de julho, das 9h às 13h, na Praça XV, o “Dia D” da Campanha do Agasalho 2023.

O objetivo do “Dia D” é arrecadar mais agasalhos, cobertores, edredons, calçados fechados e roupas de frio para bebês, jovens, adultos e idosos, tudo em bom estado para distribuir em entidades cadastradas e pessoas que necessitam.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia, essa é mais uma oportunidade para que as pessoas façam suas doações. Não vai ser preciso nem descer do carro basta separar as peças em uma embalagem e entregar. “Acreditamos que com a queda da temperatura, as pessoas tiraram do armário as roupas de inverno e já separaram algumas para doação. No próximo sábado estaremos recebendo essas doações na Praça XV, porém lembramos que a roupas a serem doadas, cobertas e calçados devem estar em bom estado de conservação, ressaltou Lucinha Garcia.

Todas as peças arrecadadas passam por uma triagem. São separadas pela equipe do FSS (masculinas e femininas), tamanho e cores. As doações são feitas para as entidades assistenciais cadastradas na Prefeitura. Cada local recebe de acordo com o público atendido.

Quem quiser fazer grandes doações basta ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar um horário que o Fundo Social vai buscar. Outras informações também podem ser obtidas na sede da entidade na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

