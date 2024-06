Dia D da campanha de vacinação contra a Poliomielite acontece neste sábado para crianças menores de 5 anos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos departamentos de Vigilância em Saúde e de Gestão do Cuidado Ambulatorial, realiza no próximo sábado, 8, das 8h às 17h, o Dia D da vacinação contra a poliomielite (pólio) em todas as unidades de básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s) com sala de vacina ativa, portanto somente as unidades da Vila São José, do Botafogo e a USF do Cidade Aracy (Equipe II) não estarão abertas. O público alvo são crianças menores de 5 anos de idade.

A cobertura vacinal da pólio injetável para menor de 1 ano até o momento está em 86,76% e para a pólio oral 1 ano de idade a cobertura vacinal está em 82,98%. O objetivo é imunizar 95% das crianças entre 1 e menores de 5 anos. Nos anos anteriores, a cobertura vacinal no município foi de 75% em 2022, já em 2023 tivemos um aumento para 80%, de acordo com o Painel de Monitoramento da Coberturas Vacinais do Ministério da Saúde.

“Durante o Dia D contra a Pólio também vamos fazer uma força tarefa para atualização das vacinas do calendário anual para crianças menores de 5 anos, por isso é importante que pais e responsáveis aproveitem a data para colocar a imunização dos filhos nessa faixa etária em dia. Ressaltamos que essa é a última campanha de vacinação da gotinha. A partir do segundo semestre, os reforços serão injetáveis”, reforça Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

O país não registra casos de poliomielite desde 1989. Em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, ainda há a circulação do vírus no mundo. Porém, em 2023, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC). Por isso, a estratégia de vacinação além de proteger as crianças, contribui com a erradicação da poliomielite.

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite começou em 27 de maio e segue até o próximo dia 14 de junho. Para receber a vacina, basta buscar uma das unidades de saúde levando um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

