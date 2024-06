Dia D contra a poliomielite vai ter posto de vacinação no Shopping Iguatemi

Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que neste sábado, 8, Dia D de vacinação contra a poliomielite (pólio), também vai contar com um posto volante de imunização no Shopping Iguatemi, das 10h às 16h. Neste local somente será aplicada a vacina oral (gotinha) contra a poliomielite em crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade.

Já nas unidades de básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção das unidades da Vila São José, do Botafogo e a USF do Cidade Aracy (Equipe II) que não estarão abertas porque passam por reforma, a vacinação acontecerá das 8h às 17h, e nessas unidades também serão aplicados os demais imunizantes do calendário anual para crianças menores de 5 anos, por isso é importante que pais e responsáveis aproveitem a data para colocar a carteira de vacinação dos filhos nessa faixa etária em dia.

A cobertura vacinal da pólio injetável para menor de 1 ano até o momento está em 86,76% e para a pólio oral 1 ano de idade a cobertura vacinal está em 82,98%. O objetivo é imunizar 95% das crianças entre 1 e menores de 5 anos.

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite começou em 27 de maio e segue até o próximo dia 14 de junho. Para receber a vacina, basta buscar uma das unidades de saúde levando um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

