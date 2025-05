Devotos de São Carlos comemoram Dia de Nossa Senhora de Fátima

Missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima: comemorações têm hoje grande programação religiosa - Crédito: divulgação

Milhares de devotos devem passar hoje, até à noite pela Igreja de Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do Campus 1 da USP, na Região Central de São Carlos para comemorar o dia da Santa.

A programação de missas começou às 5h30 e prosseguirá até às 21h. Elas começaram ás 5h30 com missa comandada pelo padre Jonas Rafael. Ao meio dia a missa terá o comando do bispo Dom Luiz Carlos Dias. Um dos pontos altos acontecerá às 18h30, com a missa comandada pelo padre Jonas Rafael com a procissão luminosa e ás 21h, na última missa, comandada pelo padre Jonas Rafael que terá a participação da Banda Doce Veneno.

A HISTÓRIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Nossa Senhora de Fátima ou, formalmente, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma das invocações atribuídas à Virgem Maria e que teve a sua origem nas aparições recebidas por três pastorinhos no lugar da Cova da Iria, em Fátima, Portugal.

De acordo com os testemunhos das três crianças videntes, a primeira aparição ocorreu no dia 13 de maio de 1917, ao meio-dia, repetindo-se durante os seis meses seguintes, sempre no dia 13 e à mesma hora, com exceção do mês de agosto, quando ocorreu no dia 19, até 13 de outubro de 1917.

Na última aparição identificou-se como sendo "a Senhora do Rosário", tendo sido, por esse motivo, feita eclesiasticamente a combinação dos seus dois títulos e que deu origem a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Segundo os relatos dos videntes, a mensagem que a aparição apresentou em Fátima foi um insistente apelo à conversão, à penitência e à oração, nomeadamente a oração do Rosário.

O seu principal local de devoção é o próprio Santuário de Fátima, situado na freguesia e cidade homônima, no concelho de Ourém, em Portugal.

Leia Também