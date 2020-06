Devido a pandemia da Covid-19, leilão virtual ocorrerá terça no Cemosar

Crédito: Divulgação

Em virtude da pandemia da Covid-19, a São Carlos Leilões que promove todas às terças-feiras no Cemosar, leilões de gado, realizará nesta terça-feira, 9, um leilão virtual seguindo todas documentações e diretrizes de segurança que possibilitam a sua realização.

“O criador e o mercado precisam atender suas demandas de compra, venda e abate. Assim, a partir das 19h30 no Facebook e no YouTube o leilão de São Carlos estará ao vivo e com qualidade de transmissão para que mesmo em casa, os compradores obtenham as informações e detalhes do que estão comprando. Logo que a situação se estabilizar, as atividades retornam ao normal”, afirmou Guerino Baldan.

O Sindicato Rural, parceiro da empresa nos leilões, através de seu presidente Olinto Petrilli, comemorou a volta do leilão. “Mesmo virtualmente já dá uma animada no setor. Estes últimos meses foram parados e causa desconforto e preocupação, que seja um leilão de sucesso.

O Cemosar está localizado no km 1 da rodovia Domingos Inocentini (Estrada do Broa) e interessados em participar do leilão é só entrar em contato pelo fone (16) 99961-6982.

