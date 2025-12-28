Deslizamento de talude afeta abastecimento de água em São Carlos

Crédito: Divulgação

As chuvas registradas neste sábado (27) provocaram o deslizamento de um talude em uma obra localizada nas proximidades de uma igreja evangélica e do Shopping Passeio São Carlos. O incidente causou danos à rede de distribuição de água existente no local, segundo informou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE).

De acordo com a autarquia, uma vistoria preliminar apontou que a rede coletora de esgoto não foi atingida, já que se encontra em um nível mais profundo em relação à tubulação de água.

As equipes técnicas do SAAE iniciaram os trabalhos nas primeiras horas da manhã deste domingo (28). As ações incluem o isolamento da área afetada, o capeamento do trecho comprometido e a realização dos reparos necessários para a recomposição da rede, visando o restabelecimento do abastecimento de água de forma segura.

O SAAE informou ainda que segue monitorando a situação e adotando todas as medidas técnicas cabíveis para minimizar os impactos à população.

