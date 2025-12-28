(16) 99963-6036
domingo, 28 de dezembro de 2025
Cidade

Deslizamento de talude afeta abastecimento de água em São Carlos

28 Dez 2025 - 14h25Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Deslizamento de talude afeta abastecimento de água em São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

As chuvas registradas neste sábado (27) provocaram o deslizamento de um talude em uma obra localizada nas proximidades de uma igreja evangélica e do Shopping Passeio São Carlos. O incidente causou danos à rede de distribuição de água existente no local, segundo informou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE).

De acordo com a autarquia, uma vistoria preliminar apontou que a rede coletora de esgoto não foi atingida, já que se encontra em um nível mais profundo em relação à tubulação de água.

As equipes técnicas do SAAE iniciaram os trabalhos nas primeiras horas da manhã deste domingo (28). As ações incluem o isolamento da área afetada, o capeamento do trecho comprometido e a realização dos reparos necessários para a recomposição da rede, visando o restabelecimento do abastecimento de água de forma segura.

O SAAE informou ainda que segue monitorando a situação e adotando todas as medidas técnicas cabíveis para minimizar os impactos à população.

Leia Também

Poste cai em rua do bairro São Carlos 8 e moradores temem acidentes
Cidade14h57 - 28 Dez 2025

Poste cai em rua do bairro São Carlos 8 e moradores temem acidentes

Apagão e buracos preocupam moradores do Jardim Brasil e Cardinali
Cidade16h41 - 27 Dez 2025

Apagão e buracos preocupam moradores do Jardim Brasil e Cardinali

Programa registra 22.314 atendimentos na região de São Carlos
Sebrae Aqui10h38 - 27 Dez 2025

Programa registra 22.314 atendimentos na região de São Carlos

Voluntários da Paróquia São Nicolau realizam ação social e distribuem brinquedos e doces no Natal
Cidade21h14 - 26 Dez 2025

Voluntários da Paróquia São Nicolau realizam ação social e distribuem brinquedos e doces no Natal

Santa Casa promove ações inter-religiosas de acolhimento a pacientes internados no Natal
Cidade18h30 - 26 Dez 2025

Santa Casa promove ações inter-religiosas de acolhimento a pacientes internados no Natal

Últimas Notícias