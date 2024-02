SIGA O SCA NO

Um vídeo enviado à Redação do Portal São Carlos Agora mostra o desesperado de um motorista que ficou preso dentro de um carro durante a enchente que atingiu a região central de São Carlos durante o temporal desta quarta-feira (7).

As imagens mostram a forte enxurrada atingindo o carro com violência. Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos.

