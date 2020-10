Desesperada, mãe procura informação de filho que teria desaparecido em São Carlos

Crédito: Divulgação

Em busca de informações, Rosângela, mãe de Samuel Donizete Olímpio, 30 anos, entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta terça-feira, 27, pedindo ajuda. Ela reside no distrito de Potunduva, município de Jaú. Porém o filho teria desaparecido 8 de setembro, dia do último contato entre ambos.

Rosângela disse que o filho é dependente químico e vive em situação de rua. “Peço pelo amor de Deus que se alguém puder me ajudar com alguma informação agradeço de coração. Ele pretendia voltar para Jau, mas isso foi no dia 8 de setembro. Depois nunca mais tive notícias do meu filho”, disse a mãe.

Ela relatou ao portal que falou com Samuel pela última vez neste dia e ele teria ligado de um celular de um homem que teria uma lanchonete em São Carlos.

Ela informou ainda que ele saiu de casa para ir para Itirapina morar com seu sobrinho no dia 27 de junho. Teria ficado três dias na casa dele e em seguida foi para São Carlos tirar documentos.

“A última vez que falei com ele foi dia 8 de setembro. Ele disse que foi pegar dinheiro com o rapaz da lanchonete. Eu fiz um depósito para ele voltar para Jau. Ele pegou o dinheiro, mas não apareceu e nem deu mais notícias”, disse.

Quem tiver qualquer informação do paradeiro de Samuel, pede-se o favor de entrar em contato com Rosângela pelo fone 14 99744-5192 (Rosangela, mãe).

