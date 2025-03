Desenvolvimento social realiza aÃ§Ãµes afirmativas de combate ao racismo

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, através da Seção de Políticas Públicas de Promoção para Igualdade Racial, durante todo mês de março, está desenvolvendo ações afirmativas de combate ao racismo.

A EMEB Maria Ermantina Carvalho Tarpani, localizada no Botafogo, foi uma das escolas que recebeu a chefe de Seção para Políticas de Promoção Igualdade Racial, Carmelita Maria da Silva, que conversou com alunos, professores e funcionários relatando sobre as suas vivências no período escolar, o que garantiu proximidade e possibilidade de compartilhar universos.

A equipe escolar destacou o grande envolvimento dos estudantes durante a abordagem realizada por Carmelita Maria da Silva, pois os estudantes tiveram um bom entendimento das reflexões, tendo oportunidades de falarem sobre as suas vivências.

“Importantíssimo falar diretamente com alunos, professores e funcionários sobre o Racismo, pois é na escola que nos deparamos com uma grande diversidade étnica e cultural, a qual acaba gerando conflitos comportamentais e emocionais”, ressaltou a chefe de Seção para Políticas de Promoção Igualdade Racial.

Durante todo o mês de março, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania também desenvolveu uma série de atividades especiais para valorizar as conquistas das mulheres e promover reflexões sobre igualdade, respeito e direitos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Convivência (CC) do município.

