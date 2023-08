Desenvolvimento regional, relações internacionais e o Aeroporto de São Carlos são tema de encontro no CIESP

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo de São Carlos, realizou na última terça-feira (01/08), o “Encontro Desenvolvimento Regional, Relações Internacionais e o Aeroporto de São Carlos” com a participação de empresários, autoridades locais e do secretário de Negócios Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, Lucas Ferraz.

Na oportunidade, o secretário de Negócios Internacionais fez uma apresentação aos empresários e autoridades presentes e destacou a importância de promover o diálogo e ouvir as pessoas para que possam ser criadas sinergias entre Estado e município. Em especial, tratou de temas envolvendo medidas de desburocratização para a recepção de novos investimentos estrangeiros, bem como medidas para potencializar o comércio exterior paulista, envolvendo possíveis ações em nível estadual para fortalecer mecanismos de exportação e importação, especialmente o Drawback e o Operador Econômico Autorizado (OEA).

“Estamos aqui em São Carlos apresentando nosso programa de internacionalização, de aumento da inserção internacional do Estado. É uma agenda muito ambiciosa, de promoção comercial e atração de investimento e isso tem tudo a ver com a vocação de São Carlos, que é uma cidade industrializada, com várias universidades, com centros de pesquisa importantes e com vocação tecnológica”, afirmou o secretário estadual.

Outro tema importante abordado no evento foi o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica para conectar principalmente as pequenas e médias empresas, que poderão exportar seus produtos para outras empresas interessadas em mais de 140 países. Este projeto está sendo desenvolvido a partir de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Netto Donato, secretário de Governo, representando o prefeito Airton Garcia, garantiu que a Prefeitura está à disposição do Governo do Estado para a viabilização dessa agenda. “A criação de um porto seco no Mário Pereira Lopes trará grandes benefícios não apenas para São Carlos, mas também para toda a região central do Estado. As empresas estabelecidas nesta área poderão realizar suas importações e exportações pelo aeroporto”, destacou Netto.

Luís Antônio Panone, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Carlos, ressaltou que a presença do secretário estadual Lucas Ferraz em São Carlos demonstra o estreitamento das relações e também o fortalecimento entre a administração do prefeito Airton Garcia e o Governo de São Paulo, além da preocupação por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico com o fortalecimento do ambiente de negócios de São Carlos e da região e a prospecção de novos investimentos.

“Foi um evento de sucesso e o secretário Lucas Ferraz visitou, ainda, o ONOVOLAB e pode conhecer um grande hub de inovação que tem sido referência para a nossa cidade. Traçamos alguns caminhos para o fortalecimento do hub de inovação, vamos construir agenda na Desenvolve SP e com o BID porque é de nosso interesse prestigiar, valorizar e fortalecer cada vez mais a vocação de São Carlos que é a tecnologia e a inovação. Portanto, um balanço positivo e motivador, estamos entusiasmados com os próximos passos, principalmente com a realização do São Carlos Experience, no mês de outubro, uma grande vitrine do que São Carlos produz para o mundo de tecnologia e inovação”, finalizou Panone.

Também participaram do evento Marcos H. dos Santos, diretor do CIESP São Carlos, o vereador Moisés Lazarine, representando a Câmara Municipal, e o Cel. Marcel Moure, CEO da Rede VOA, concessionária do aeroporto de São Carlos, que fez uma apresentação sobre a estrutura do local e as oportunidades de desenvolvimento.

Leia Também