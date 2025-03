Desenvolve SP apresenta linhas de crédito a empreendedores em Araraquara e São Carlos

Desenvolve SP apresenta linhas de crédito a empreendedores em Araraquara e São Carlos - Crédito: divulgação

A Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo de São Paulo, vai realizar, na próxima quinta-feira (13), a Jornada de Crédito, que visa estimular a geração de renda e de postos de trabalho. O evento é gratuito e será́ realizado em dois horários e locais: às 8h30 no Sebrae de Araraquara e as 18h30 no Ciesp de São Carlos.

Nos dois munícipios, o evento contará com a presença do diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito, que vai apresentar aos empreendedores as linhas de crédito da agência de fomento e do Banco do Povo Paulista. Serão abordadas as modalidades de financiamento voltadas para agroindústria e investimentos, bem como aquelas que contemplam aquisição de máquinas e equipamentos.

A agência de Fomento oferece também linha ESG, que financia projetos que minimizam o impacto da atividade produtiva no meio ambiente, como redução de consumo de energia, troca de combustíveis fósseis por renováveis, ou investimentos em reflorestamento e preservação dos recursos naturais.

Em Araraquara, o evento conta com o apoio do Sebrae-SP, Senai, Ciesp Araraquara, Acia, Incubadora de Empresas, Sincomercio Araraquara e Prefeitura Municipal. Já́́ em São Carlos, a iniciativa receberá parceria do Sebrae-SP, Senai, Ciesp São Carlos, ParqTec, Acisc, Sincomercio São Carlos e da Prefeitura Municipal da cidade.

O evento oferecerá aos empreendedores e empresários a oportunidade de conhecer formas de acesso ao crédito e estratégias para impulsionar seus negócios de maneira sustentável. Além disso, receberão orientações sobre a aplicação dos recursos obtidos e a definição de prioridades para aumentar o faturamento.

Para consultar e solicitar financiamentos da Desenvolve SP, é só acessar o site www.desenvolvesp.com.br.



SERVIÇO:

Jornada de Crédito Desenvolve SP

Data: 13 de março de 2025 (quinta-feira)

Horários e locais: 8h30 (Sebrae Araraquara) e 18h30 (Ciesp São Carlos)

Endereços:

Sebrae Araraquara: Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, 2.903 - Vila Ferroviária.

Ciesp São Carlos: Endereço: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1.515, Vila Izabel

Inscrições para Araraquara: https://forms.gle/erCV9tyKNcUCugSy6

Inscrições para São Carlos: https://forms.office.com/r/fHyf6vgLRi

