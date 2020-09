Desempregado sai de casa e não retorna; preocupada, família pede ajuda

Crédito: Divulgação

A família do desempregado Luís Antonio Camelo, 56 anos, que atende pelo apelido de Lula, está preocupada.

Nesta quinta-feira, 10, ele saiu de sua casa na rua Leontino Pires, 71, no Prolongamento Jardim das Torres, e não retornou. A família, preocupada, pede ajuda da população para que dê informações, caso saída do seu paradeiro. Um boletim de ocorrência foi feito no 2º DP.

A família informou que Lula está há quatro meses em São Carlos, e veio de Mongaguá. Quem tiver qualquer informação sobre seu paradeiro, entrar em contato pelo fone 16 9 8163 6725 (Adriana Feitoza).

