“Desejo felicidade para todos os pais; principalmente o meu”

Esta frase foi dita por uma garotinha de apenas 7 aninhos. A filha mais nova que o São Carlos Agora entrevistou e que faz parte da série de reportagens elaboradas pelo portal e que são publicadas durante a semana que antecede o Dia dos Pais, comemorado domingo, 9.

A autora é a pequena Ana Cláudia, que já foi Miss Brasil Mirim. Ela é filha do mecânico Valtener Pires Barbosa, 51 anos e da dona de casa Maria Cláudia Pires de Araújo, 41 anos. Aninha tem ainda como irmãos Matheus, 20 anos e Guilherme, 17 anos, que são do primeiro casamento de sua mãe.

Para dar voz aos filhos de todas as idades, o SCA fez perguntas para a garotinha que não titubeou nas respostas. “Meu pai é meu herói. Ele faz tudo para mim, com todos os cuidados. É um ótimo pai”, afirmou e em seguida, uma frase surpresa. “E agora que tá chegando domingo, desejo felicidades a todos os papais do mundo. Mas principalmente para o meu”, disse.

E no dia dedicado ao papai, Aninha disse que o almoço já está confirmado. “A mamãe fará uma lasanha muito especial. Tenho certeza que será muito gostosa. Vou dar um presente para ele também, mas não posso dizer o que será. É surpresa”, garantiu.

TER HUMILDADE

Aninha sabe que tem um título mirim que a define como a criança mais bela do Brasil. Porém, experiente, Valtener a aconselha com frequência. “Ele fala para eu ser sempre uma criança amorosa e sempre ser humilde. Se eu ganhar um concurso, ficará feliz. Mas se perder, irá estar feliz também. Eu tenho um super-papai”, comentou a menina.

Valtener é padrasto de Matheus e Guilherme. Porém, é considerado um pai biológico. A afirmação é de Maria Cláudia, que está em seu segundo casamento.

“Me uni ao Valtener há 12 anos e a relação entre eles é de pai e filho. Sempre figo que a relação não está no sangue e sim no amor que cada um pode expressar. Tenho um lar abençoado”, garantiu Maria Cláudia.

