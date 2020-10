Desde o início da pandemia, Leite Sem Fronteiras já entregou 15 toneladas de alimentos

Crédito: Divulgação

Um trabalho de fôlego que consumiu sete dias por semana nos últimos seis meses. Desde a chegada da pandemia da Covid-19, o projeto Leite Sem Fronteiras atendeu milhares de famílias de vários bairros de São Carlos e neste período, através de doações de empresários e da população, entregou 15 toneladas de alimentos, além de 235.735 ovos, 30 mil litros de leite, iogurte, roupas e diversos itens.

O Leite Sem Fronteiras é coordenado por Patrícia Nazzari e conta com o apoio de Erika Sonquine Keppe, Raquel Piccin, Patrícia Salles, Silvana Orlandi, Enzo Nazzari, Isabela Sales, Talles e Júlia Conquista, Fábio Nazzari, Marcelo Keppe e Caio Sales.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Patrícia disse que o Leite Sem Fronteiras agradece a cada pessoa que tem contribuído com tanto amor as doações.

Segundo Patrícia neste período várias ações foram feitas e resultaram em 15 toneladas de alimentos, oito mil peças de roupas na campanha do agasalho, 30 mil litros de leite entre (UHT e pasteurizado) doados pela população de São Carlos, pela Sonhos de Leite, pela Agrindus, Cogeb Supermercado), 235.735 mil ovos, 100 latas de leite (dieta enteral), uma tonelada de arroz, 2.500 marmitas, 2.300 iogurtes e 9 mil máscaras.

A coordenadora disse que atividades paralelas foram realizadas no intuito de buscar recursos para compra de alimentos, como a venda de 250 pizzas, de 170 bolos, 50 cuscuz, 200 kits de esfirras e de 100 pães. “Tudo isso reverteu em dinheiro e consequentemente a ajuda para famílias carentes”, garantiu.

TODA SÃO CARLOS

Em um trabalho incansável, Patrícia informou que praticamente todas as regiões da cidade foram atendidas. Mutirões foram feitos principalmente nos finais de semana. “Mas teve houve oportunidade em que entregamos alimentos durante toda a semana”, pontuou.

De acordo com ela, a pandemia da Covid-19 causou uma grave crise sanitária e econômica e muitos pais perderam o emprego desde março. “Isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais para tentar amenizar o sofrimento dessas famílias”, assegurou.

De acordo com o balanço divulgado pelo Leite Sem Fronteiras foram atendidas famílias do São Carlos 8, Assentamento no Antenor Garcia, Planalto Verde, Cidade Aracy, Vila Morumbi, Jardim Zavaglia, distrito de Santa Eudóxia, Jardim Santa Angelina, Jardim Cruzeiro do Sul, Projeto Madre Cabrine, Projeto Rico Viver, Nave Sal da Terra, Creche Mei Mei, Acorde, Jardim Jockey Club, Conjunto Residencial Castelo Branco, CDHU, Jardim Monte Carlo, Vila São José. “Entre outros bairros. Fica aqui nosso mais puro agradecimento a todos que estão unidos nesta causa”, sintetizou Patrícia.

