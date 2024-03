Desconhecido ateia fogo em lixo na frente do ecoponto do São Carlos 8

SIGA O SCA NO

Fogo é colocado em material depositado na calçada, em frente ao ecoponto no São Carlos 8 - Crédito: Divulgação

Um desconhecido ateou fogo em lixo e entulho depositados, irregularmente pela população, na calçada da Avenida Capitão Luís Brandão, no ecoponto do São Carlos 8.

O espaço público está em reformas para atender a demanda dos usuários que depositam resíduos sólidos que vão, normalmente, para a reciclagem.

Um espaço anexo, também de propriedade pública foi aberto, onde são depositados os materiais inutilizáveis. Porém, muitas pessoas que se utilizam do espaço, por comodidade ou pelo local estar fechado, colocam entulho, lixo, móveis e papelão na calçada e na noite desta quarta-feira, 20 e/ou madrugada de quinta-feira, 21, desconhecido, por motivos ignorados, ateou fogo no material depositado na calçada e que fica próximo ao PSF do bairro.

Diante do fato, o Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes estiveram no local para debelar as chamas.

