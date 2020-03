Descaso em cruzamento no Santa Felícia irrita moradores

Crédito: Divulgação

O cruzamento das ruas Gastão Vieira com a Riskall Haddad, no Jardim Santa Felícia tem causado profunda irritação. A motivação é o descaso do Poder Público Municipal.

No local uma grande cratera que chegou a receber um boneco com boné em cima de um sofá, dando a entender que seria o prefeito municipal Airton Garcia (PSL). Funcionários municipais foram ao local retiraram os motivos da ironia e colocaram cavaletes, mas não resolveram o problema.

Na manhã desta segunda-feira, 16, os reclamantes contataram o São Carlos Agora e informaram que a cratera se formou em janeiro, após as fortes chuvas que caíram em São Carlos.

Desde então os moradores contataram a Prefeitura Municipal. Porém as reivindicações foram ignoradas. “Entramos em contato com o SCA na esperança que nossa denúncia seja vista e o problema resolvido”, disse uma moradora. “A situação do asfalto no bairro está precária há anos”, emendou.

