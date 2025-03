Descaso ambiental: descarte irregular de pneus preocupa moradores em meio Ã  onda de dengue

Compartilhar no facebook

No último domingo, um ciclista, que prefere não se identificar, flagrou uma cena preocupante durante seu trajeto habitual entre o bairro Jardim Novo Horizonte e a igreja próximo a Siltomac. No local, diversos pneus foram descartados de maneira irregular às margens da estrada, gerando indignação e preocupação quanto aos impactos ambientais e à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

"Fiquei indignado com a falta de respeito e consciência de algumas pessoas. Sabemos que estamos enfrentando uma onda de dengue e pneus abandonados acumulam água, tornando-se criadouros perfeitos para o mosquito", relatou o ciclista.

Os moradores da região esperam que as autoridades tomem providências para a remoção dos pneus e a prevenção de novos descartes irregulares. A denúncia serve como um alerta para a necessidade de conscientização sobre o descarte correto de resíduos e o impacto ambiental de atitudes irresponsáveis.

