Descarte irregular e mato alto causam revolta em moradores em São Carlos

O descarte irregular de lixo e entulhos e a falta de manutenção em terrenos, têm causado indignação de moradores (e leitores do São Carlos Agora), em São Carlos. Um acontece praticamente no centro da cidade, ao lado de um prédio de apartamentos e o outro, em um bairro periférico, porém ao lado de uma escola municipal de ensino básico.

DESCARTE IRREGULAR

Na rua Rodrigues Sampaio, no Centreville, moradores de um condomínio de apartamentos a poucos minutos do centro e que possuem, segundo eles, um dos IPTUs mais caro de São Carlos, há o descarte irregular de resíduos (lixo e entulho).

Isso acontece no entorno do Residencial Aurora Gardens, próximo ao Fórum Cível.

“A cidade da tecnologia está abandonada ao lixo, buracos e mato crescendo nas calçadas e pontos de ônibus, além dos estragos das enchentes que estão na mídia. Vergonha”, desabafou um dos moradores.

Segundo ele, bem em frente ao prédio há terreno que está com o mato muito alto, as crianças não conseguiriam andar pela calçada e precisam ir na rua, que tem movimento, inclusive com passagem regular de ônibus. “O terreno também abriga lixo, com perigo de doenças por água parada nessa época de chuva ou animais”, complementou.

MATO ALTO

Já funcionários da Emeb Arthur Natalino Deriggi, localizada na rua Jose Francisco Bicaletto, no Cidade Aracy II, relataram que o mato alto que fica no entorno da instituição de ensino prejudica inclusive a ida de alunos à escola.

Eles pedem para que ocorra o corte do mato, uma vez que existe o perigo da presença de animais peçonhentos.

