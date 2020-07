Amanhã (18) completa 10 dias do desaparecimento do idoso Luiz Roberto Gini, de 69 anos. Ele saiu de casa no bairro Boa Vista, na madrugada do dia 8 e não deu mais notícias.

No último domingo (12) bombeiros e policiais do Canil do BAEP fizeram uma varredura em uma mata no final da rua Elias Arsênios, no Jardim Cruzeiro do Sul, porém nenhum sinal de Luiz Roberto.

Quem tiver informações sobre Luiz Roberto deve ligar para o telefone (16) 99326-0397.

