Comerciante segue desaparecido; mãe pede doações para netinha que vai nascer

O mistério sobre o desaparecimento do comerciante Bruno Tenório de Miranda, 34 anos, continua.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela esposa, Bruna Oliveira Pereira, no dia 12/06, por volta das 17h30, ela entrou em contato com o marido pedindo para ele ir buscar os filhos na escola. O rapaz respondeu, mas depois não foi mais visto e não deu mais notícias. Ainda segundo informações que constam no documento, Bruno estaria passando por uma fase financeira difícil.

O VW/Fox que ele usava foi encontrado pela Polícia Militar abandonado em uma estrada de terra nas margens da rodovia SP-215, porém nenhum sinal de Bruno.

Segundo a mãe, a esposa dele está grávida e a netinha vai nascer dentro de 1 mês e meio e a família está passando por dificuldades financeiras. Ela pede doação de roupinhas de bebê do sexo feminino e fraldas. O telefone de contato dela é (16) 99602-8851.

