Desafios da aplicação de benzetacil na Atenção Básica à Saúde são tema de pesquisa nacional da UFSCar

Profissionais podem participar até 31 de julho, por formulário eletrônico - Crédito: Pixabay

Identificar os desafios para a administração da Penicilina G Benzatina, mais conhecida como benzetacil, na Atenção Primária em Saúde (APS) em todo o Brasil: esse é o objetivo principal de um projeto de Iniciação Científica, desenvolvido no Departamento de Enfermagem (DEnf) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Para levantar um diagnóstico sobre o tema, profissionais de Enfermagem de todo o País são convidados a responderem um questionário eletrônico.

A pesquisa é realizada pela graduanda Giovanna Martins Biondi, sob orientação de Rosely Moralez de Figueiredo, docente do DEnf. De acordo com a professora, a benzetacil é bastante utilizada para o tratamento de sífilis, amigdalites, abscessos, febre reumática, dentre outras doenças, O medicamento é aplicado com frequência na APS por ser administrado em dose única, por começar a atuar rapidamente e por ter efeito duradouro. No entanto, "tradicionalmente, a benzetacil é associada a um procedimento muito doloroso e com risco de eventos adversos graves, desde urticárias até anafilaxia - forma bastante grave de um quadro alérgico", pontua Figueiredo.

Por conta desse risco, a docente esclarece que a equipe de Enfermagem, responsável pela aplicação desse medicamento, pode manifestar insegurança na sua administração, alegando não ter estrutura adequada para atendimento dos usuários em caso de reações graves. Diante disso, em 2017, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) editou uma Nota Técnica esclarecendo algumas questões sobre o tema e reforçando a importância da realização dessa medicação na APS, com respaldo para atuação dos enfermeiros.

"A pesquisa pretende conhecer os desafios na aplicação da benzetacil e isso permitirá intervir em sua origem de forma a desmistificar o assunto e apontar as necessidades de intervenção", reflete a docente sobre a realização do estudo. A expectativa é produzir um diagnóstico sobre como a equipe de Enfermagem está apropriada e segura para administrar esse medicamento.

Para realizar o estudo, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, que atuam ou já atuaram na APS de todo o Brasil, são convidados a responderem o questionário online, disponível em https://bit.ly/3zTT2UC, até 31 de julho. "Os dados que serão produzidos contribuirão para ampliar o conhecimento científico sobre o tema, além de indicar temas passíveis de intervenções nos serviços de saúde e direcionar na formação do estudante no assunto", conclui Rosely Figueiredo. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail rosely@ufscar.br.

