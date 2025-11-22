(16) 99963-6036
Derramamento de farelo de cana interdita pontilhão entre Jockey Club e Jardim Paulistano

22 Nov 2025 - 00h28Por Da redação
Derramamento de farelo de cana interdita pontilhão entre Jockey Club e Jardim Paulistano - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um derramamento de farelo de cana acabou interditando, na noite desta sexta-feira, o pontilhão que liga o bairro Jockey Club ao Jardim Paulistano.

Segundo informações, um caminhão que teria passado pelo local acabou derrubando uma grande quantidade de farelo, deixando a via completamente tomada pelo material e impossibilitando a passagem de veículos.

A concessionária responsável pela via precisou fechar o pontilhão devido ao risco de acidentes, já que o farelo deixava a pista escorregadia e sem condições de tráfego.

Equipes foram acionadas para realizar a limpeza. Devido ao grande volume de material, foi necessário o uso de um trator e de um caminhão para remover todo o farelo de cana e liberar a passagem com segurança.

