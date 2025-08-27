Deputado Federal David Soares destina R$ 300 mil para reforma do Serviço de Urgência da Santa Casa

Nesta segunda-feira (25), a Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do Deputado Federal David Soares, que anunciou a destinação de R$ 300 mil em emenda parlamentar para a instituição. O recurso será investido na reforma do Serviço Médico de Urgência (SMU), fortalecendo a área de urgência e emergência do hospital, que atende a cidade e região.

O deputado foi recebido pelo provedor Antonio Valério Morillas Junior, pelo diretor técnico Dr. Roberto Muniz Junior, pela diretora de Práticas Assistenciais Dra. Carolina Toniolo Zenatti, pelo diretor de inovação tecnológica Dr. Flavio Guimarães e pelo assessor de Relações Institucionais e Governamentais, Marcos Daniel. A assessora parlamentar Sônia Moura também acompanhou a visita.

Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos para o desenvolvimento da Santa Casa, como transplantes, doação de órgãos, ensino e pesquisa, cirurgias de alta complexidade, centralização do Instituto, obras em andamento, melhorias no fluxo de atendimento do pronto-socorro e agilidade no acolhimento dos pacientes.

O provedor Antonio Valerio Morillas Junior destacou a importância da emenda e os impactos para a instituição. "Esse recurso chega em um momento muito importante. A reforma do SMU vai proporcionar mais estrutura para o serviço de urgência e emergência, permitindo melhorar o fluxo de atendimentos, oferecer mais agilidade e qualidade no acolhimento da população. É um ganho não só para São Carlos, mas para toda a região que depende da Santa Casa."

Na ocasião, também foi entregue ao deputado um ofício referente ao projeto de Oncologia da Santa Casa, que já conta com a viabilidade financeira assegurada por meio de doações de empresas. "Precisamos agora da autorização do Governo Federal para que o projeto seja integralmente aprovado pelo Ministério da Saúde. É um passo essencial para que possamos ampliar nossa estrutura oncológica e oferecer ainda mais qualidade no atendimento aos pacientes oncológicos," complementou o provedor.

O Deputado Federal David Soares reforçou seu compromisso em colaborar com a instituição. "A Santa Casa tem um papel fundamental na saúde regional e merece todo o apoio. Essa emenda de R$ 300 mil é apenas uma parte do nosso trabalho em conjunto para fortalecer a instituição, ampliar serviços e garantir que a população seja atendida com dignidade."

