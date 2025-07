Deputado destina R$ 300 mil para a Santa Casa de São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

A diretora de Práticas Assistenciais da Santa Casa de São Carlos, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, e o assessor de Relações Institucionais e Governamentais, Marcos Daniel, receberam nesta semana a assessora parlamentar Sônia Moura, que representou o deputado federal David Soares durante visita à instituição.

Durante o encontro, Sônia anunciou a indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a Santa Casa. “O deputado David Soares acompanha com atenção o trabalho realizado pela Santa Casa de São Carlos e entende a importância de apoiar instituições sérias e comprometidas com a saúde pública. Ele faz questão de visitar o hospital em breve e fortalecer essa parceria”, afirmou a assessora.

O assessor Marcos Daniel destacou a importância do diálogo constante com os representantes do legislativo. “Nosso papel é justamente esse: construir parcerias com o poder público, apresentar as demandas da Santa Casa e buscar recursos para fortalecer o atendimento prestado à população.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, agradeceu a destinação da verba. “Ficamos muito felizes com essa notícia e com o reconhecimento do deputado David Soares. Toda emenda recebida é investida em melhorias que fazem a diferença na vida dos nossos pacientes. Será um prazer recebê-lo pessoalmente em breve.”

