Deputado Baleia Rossi destina R$ 200 mil para Santa Casa

Provedor da Santa Casa com o certificado em homenagem ao Deputado Baleia Rossi - Crédito: Divulgação

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, recebeu a visita de Rafinha Almeida, representando o Deputado Federal Baleia Rossi (MDB).

Rafinha Almeida esteve em Brasília, no ano passado, e pleiteou uma verba para a Santa Casa de São Carlos. Com esse intermédio, o Deputado Baleia Rossi fez a indicação de uma verba parlamentar no valor de R$ 200 mil para o hospital.

O recurso, já liberado, foi utilizado para custeio dos instrumentais cirúrgicos, que auxiliam nos procedimentos durante as cirurgias.

Segundo Rafinha Almeida, a visita à Brasília rendeu bons resultados para ajudar a cidade: “o Deputado Baleia Rossi atendeu prontamente o meu pedido de destinar uma emenda para a Santa Casa. Conheço a dificuldade que o hospital enfrenta com a falta de recursos. Por esse motivo, busquei ajuda com o Deputado, pois acredito que, o excelente trabalho prestado pelo hospital, pode melhorar cada vez mais. A população precisa de um atendimento de qualidade, e farei tudo o que for possível pra ajudar o hospital que atende a cidade e toda região”.

Para o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Junior, “a emenda contribuiu para reduzir os custos com a compra de equipamentos cirúrgicos. Os nossos agradecimentos ao Deputado Baleia Rossi por ser um parceiro da Santa Casa, e também ao Rafael Almeida, por intermediar essa indicação. Precisamos muito desse apoio pra continuar nosso trabalho com a população.

Também acompanharam a visita a coordenadora do Setor de Captação de Recursos da Santa Casa, Ariellen Guimarães, e o Assessor de Captação de Recursos, Marcos Daniel Sousa.

