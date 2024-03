Depósitos de sucatas são interditados em área rural de São Carlos

Dos cinco locais vistoriados, quatro estabelecimentos foram interditados - Crédito: Divulgação

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária (Visam) e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação de Desenvolvimento Urbano, realizou na manhã desta quarta-feira, 6, uma nova operação para coibir crimes em ferros-velhos de São Carlos.

Foram feitas vistorias em cinco estabelecimentos com denúncias de receptação de produtos e fiação furtados.

De acordo com o diretor de fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, nessa operação foram realizadas vistorias em estabelecimentos localizados em área rural do município. Dos cinco locais vistoriados, quatro estabelecimentos foram interditados e um deles localizado na região do Varjão foi autuado pelo descumprimento de auto de interdição emitido por inquérito civil do Ministério Público. Os proprietários podem recorrer e em caso de multa o valor pode chegar em R$ 1.800,00 por infração.

O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, disse que as operações nesses estabelecimentos comerciais são realizadas periodicamente para coibir furtos de fiação e cabos na cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também