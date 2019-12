Deportivo Sanka faz a entrega alimentos para família carente

Crédito: Divulgação

A diretoria do Deportivo Sanka fez a entrega de alimentos neste domingo, 29, para uma família carente. Segundo alguns meios de comunicação de São Carlos, existiam algumas famílias na cidade relatando que “não tinham sequer alimentos, roupas, cobertores e brinquedos”.

Diante de tais informações, os diretores das equipes amadoras do Jacobucci FC e do Deportivo Sanka se prontificaram em ajudar tais famílias através de um jogo beneficente que aconteceu no último dia 8 de dezembro e que com a colaboração dos atletas e de outras pessoas. Diante de tal ação solidária, os organizadores arrecadaram e doaram alimentos, leite, brinquedos e roupas.

Diretores das duas equipes informaram ainda que as famílias que solicitaram ajuda, no próximo ano serão atendidas de alguma forma.

“Gostaríamos que todos os moradores e vizinhos, empresas, times de futsal e futebol de São Carlos que souberem de famílias precisando de ajuda, se mobilizem e ajudem. Podem ter certeza que cada ajuda ao próximo será devolvido em dobro a cada pessoa”, comentaram.

