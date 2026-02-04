Depois de novas regras, busca da CNH cresce 20,43% em São Carlos

Auto Escola -

Depois de dois meses de apreensão e dúvidas com as novas regras para se obter a habilitação para dirigir veículos, o Detran-SP informa que, no município de São Carlos, houve um crescimento de 20,4% na procura por CNH no primeiro mês deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2025, eram 459 candidatos em processo para obtenção da CNH. Já em janeiro deste ano, existem 553 processos em andamento.

As novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entraram em vigor no dia 9 de dezembro. Na época, as 18 autoescolas de São Carlos temiam ter que fechar as portas. Temia-se, inclusive, a demissão de cerca de 150 trabalhadores, entre monitores, funcionários do setor administrativo, entre outros.

“De fato, a demanda aumentou. Está certo que existe muita desinformação e muita gente achando que agora a CNH é concedida gratuitamente. Estamos vivendo um período de adaptação e agora teremos um novo mercado, uma nova realidade na obtenção da CNH. Mas é certo que nosso setor continuará ativo, com as empresas funcionando e atendendo a população de São Carlos e região”, afirmou, em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA, o presidente da Associação das Auto Moto Escolas de São Carlos, Osvaldo de Oliveira Gonçalves, que representa 18 Centros de Formação de Condutores.

DEMANDA AUMENTA EM GERAL – A busca pela 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentou alta em diversas cidades do Estado de São Paulo em janeiro deste ano, já sob o modelo da CNH Paulista, que segue as diretrizes da CNH do Brasil e é mais acessível e moderna. Na comparação com janeiro de 2025, entre os dias 1º e 28, a capital teve procura 35% maior por CNHs (24.640 x 18.270, no total).

Em Campinas, a alta chegou a 43% (2.772 x 1.934). Em São José dos Campos, a 50% (1.763 x 1.172). Barueri, com movimento 49% maior, Araraquara, com 46%, e Presidente Prudente, com 55%, foram outras cidades com aumento expressivo. Em todo o Estado, o crescimento foi de 25% (93.952 x 75.370).

O novo modelo de habilitação procura simplificar e baratear as etapas de formação. Em janeiro, as mudanças levaram à extinção da baliza nas provas práticas e à inserção do carro com câmbio automático, além da adoção do teto de R$ 90 para os exames psicotécnico e médico.

O Detran-SP vem implementando gradualmente as mudanças previstas na nova regulamentação, com foco na digitalização de etapas, redução de custos e ampliação do acesso à CNH. As informações oficiais sobre o novo modelo, etapas do processo, regras e orientações ao cidadão estão disponíveis na página da CNH Paulista.

ENTENDA – A resolução simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e reduz em até 80% o custo total da carteira de motorista. Durante o evento, também foi lançada a nova versão do aplicativo da CNH.

O texto prevê curso teórico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos departamentos de trânsito (Detrans). A abertura do processo pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O aplicativo vai viabilizar a obtenção da CNH sem necessidade de passar por uma autoescola, disponibilizando o material para que os pretendentes a condutor estudem as regras de trânsito. Quem quiser ainda poderá fazer aulas teóricas e práticas em uma autoescola.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indicam que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, enquanto 30 milhões têm idade para ter a CNH, mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos, que podem chegar a R$ 5 mil.

